Incendio sulla litoranea che collega Tricase Porto e Marina di Andrano: canadair al lavoro

Il Salento torna a bruciare. Un incendio di vaste proporzioni si è verificato Andrano e Tricase porto. Al lavoro, per cercare di domare le fiamme, due canadair.

L'incendio

Incendio a Valle della Torre del Sasso lungo la litoranea che collega Tricase Porto a Marina di Andrano. Le fiamme hanno attaccato l'area di macchia mediterranea in località "Isola". Paura per alcuni residenti, le lingue di fuoco si sono avvicinate in maniera pericolosa a diverse abitazioni

Intervenuti due Canadair, i quali hanno effettuato una lunga serie di lanci di acqua; a terra lavorano le squadre dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Tricase.

Le operazioni di spegnimento, tuttora in corso, sono rese complicate dal vento di tramontana che si è rafforzato nel corso della mattinata.