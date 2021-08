Incendio a bordo strada sulla statale Brindisi-Lecce. Traffico deviato

E' tornato regolare, dopo un paio d'ore, il traffico sulla statale 613 che da Brindisi conduce a Lecce. A causa di un incendio a bordo strada è stata chiusa la carreggiata al km 33,000 in direzione sud Maglie. Il traffico è stato deviato sulla Tangenziale Est con segnalazioni sul posto. Ora la circolazione è tornata ad essere regolare.

L'intervento





Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine oltre alle squadre di Anas per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

