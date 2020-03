Fuoco al garage, le fiamme lambiscono la casa dei vicini

Ultimo aggiornamento: 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni suppellettili e varia mobilia è stata distrutta da un violento incendio che è avvenuto nella tarda mattinata all’interno di un garage in via Copernico a Squinzano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecce i quali si sono avvalsi di altri due mezzi di supporto: un’autobotte e un mezzo per la protezione delle vie aeree.Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere le fiamme al solo garage mentre l’abitazione attigua è stata coinvolta dai fumi sprigionati dalla combustione.Da una prima verifica effettuata dai tecnici del Comune di Squinzano sia il garage che l’abitazione sono stati resi inagibili. Le cause che hanno sviluppato il rogo sono in fase di accertamento da parte dei caschi rossi.