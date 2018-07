A fuoco l'allevamento: 200 animali morti, danni per mezzo milione di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinquecento mila euro di danni. Duecento animali morti. Distrutti due trattori, due raccoglitrici, un camion per il trasporto delle bestie, un furgone e diversi attrezzi agricoli, oltre ad una notevole quantità di foraggio. Tutto andato in fumo, così come anni di lavoro e capitali dell’azienda agricola De Santis, nell’incendio che ha distrutto tutto quello che era custodito nelle quattro aree del capannone della masseria di Borgo Piave, a Frigole.Diversi i mezzi dei vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme che hanno divorato, intorno alle 23 di sabato, tutto quello che era possibile distruggere con l’incendio che sembra, con ogni probabilità, essere doloso.Le fiamme si sarebbero propagate in fretta senza lasciare scampo a cavalli, pecore, capre e maiali sopraffatti dal fumo e intrappolati in una prigione di fuoco. In mattinata i caschi rossi, impegnati sul posto con diversi mezzi, hanno recuperato duecento carcasse di quelle povere bestie morte asfissiate.Ad accorgersi dell’incendio sono stati alcuni vicini che hanno subito dato l’allarme allertando vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Lecce. Il disastro che si è presentato davanti agli occhi dei vigili del fuoco e dei militari era impressionante. In pochi minuti un’azienda, un’intera famiglia, è stata messa in ginocchio, dacché la stessa azienda agricola era collegata a tre altre imprese commerciali, due macellerie e un supermercato.I militari hanno avviato le indagini per chiarire la natura dell’incendio. Ulteriori sopralluoghi poi verranno eseguiti nei prossimi giorni. E già a partire da domani.