San Foca, incendio sulla costa a poca distanza dall'approdo Tap. Canadair in volo

San Foca, un ampio incendio sta interessando la costa di Melendugno. Le fiamme si estendono nell'area boschiva a ridosso di Lido San Basilio, poco lontano dall'approdo del gasdotto Tap. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando anche con l'ausilio di canadair, per bloccare la propagazione delle fiamme.

Le fiamme

Un gravissimo incendio è scoppiato sulla litoranea adriatica delle marine di Melendugno, qualche ora fa, a fuoco sono andati diversi chilometri di arbusti in località Punta Cassano luogo che si trova fra San Foca e Torre Specchia Ruggeri. I primi ad accorgersi del fumo, che ha invaso anche la marina di San Foca, sono stati proprio i bagnanti presenti in spiaggia: in poco tempo è stato un fuggi fuggi generale.

Le fiamme altissime, spinte anche dal forte vento di tramontana, hanno creato momenti di panico tra la gente con scene spaventose e il pericolo che le fiamme potessero raggiungere anche le abitazioni presenti nella zona. L'incendio pare sia partito nella zona della palude, che brucia ancora, con i vigili del fuoco al lavoro per contenere l'incendio coadiuvati dai da canadair intervenuti da Lamezia Terme, che stanno facendo la spola per evitare il propagarsi delle fiamme nella pineta adiacente.

Sul posto anche i Carabinieri, la Forestale e la Polizia Locale di Melendugno e alcuni rappresentanti del WWF che hanno interdetto la circolazione e bloccato il passaggio: impossibile avvicinarsi al luogo dell'incendio.

La zona invasa da fumo

Una situazione surreale quella che si sta vivendo nella marina di Melendugno con i caschi rossi che stanno lavorando incessantemente ormai da ore per spegnere le fiamme. Ancora incerte le cause dell'incendio, sebbene non si escluda nessuna ipotesi. Il vento di tramontana ha peggiorato la situazione, questo è un primo dato. Intanto la strada è stata bloccata e il traffico deviato fino a quando la situazione non verrà ripristinata. In questo momento l’ultimo aggiornamento dei vigili del fuoco è che la situazione sotto controllo sta migliorando, anche se con molta fatica.

San Foca, vigili del fuoco al lavoro





E' uno dei primi incendi della stagione a ridosso dell'estate. Secondo le comunicazioni dei vigili del fuoco la situazione dovrebbe rientrare al più presto.