Incendiata un'officina: vigili del fuoco ancora al lavoro

A San Cesario un incendio tutt'ora in corso ha distrutto un'autocarrozzeria, in via Lacrima, neianei pressi del cimitero. L'incendio è scoppiato intorno alle 5, i Vigili del fuoco sono ancora sul posto, intaccata la struttura dell’edificio che è inagibile, e distrutta una macchina parcheggiata all’interno dell’auto carrozzeria di proprietà di un 70enne. Impiegata una squadra dei vigili del fuoco e un’autobotte. Ancora sconosciute le cause dell’incendio.

All’interno una bombola di gas che fortunatamente non è stata raggiunta dalle fiamme. Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA