Incendio alla concessionaria: distrutte 3 auto

Sono ingenti i danni registrati all'interno dell'autosalone Lan Car di via Bosco, a Veglie, dove tre autovetture sono state avvolte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri della compagnia di Campi salentina insieme ai militari della stazione. I rilievi eseguiti sul posto dai caschi rossi e le indagini avviate dai carabinieri dovranno far luce su quanto accaduto e cercate di capire la natura dell'incendio, e quindi chiarire se sia accidentale o doloso. Le ricerche dei militari, oltre a raccogliere indizi utili in tal senso, dovranno appurare la presenza di telecamere in zona, e nel caso acquisire le immagini dei circuiti di video sorveglianza e capire in che modo e cosa ha potuto scatenate il rogo.