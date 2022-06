Una giornata difficile con il vento che ha peggiorato le cose. I vigili del fuoco sono stati impegnati ieri nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato lungo la superstrada che collega Brindisi a Lecce: i roghi hanno colpito gli ulivi e sono durati fino a tarda sera.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco

APPROFONDIMENTI LECCE Incendio nel Salento: le fiamme distruggono gli ulivi VIDEO Incendio nel Salento: a fuoco gli ulivi nell'area di Trepuzzi BRINDISI Incendio nella notte: a fuoco le palme della rotatoria LECCE Incendio sulla litoranea che collega Tricase Porto e Marina di...

Un vastissimo incendio - l'ennesimo - ha interessato un'area adiacente alla superstrada Lecce-Brindisi, all'altezza dello svincolo per Trepuzzi, nel Salento. Ulivi come torce: il fuoco, grazie anche al vento che ha accompagnato tutta la giornata del 2 giugno, si è propagato rapidamente da un albero all'altro, tutti ormai secchi a causa della xylella.

La spianata verde del Salento, quella distesa di ulivi che accoglieva i turisti e riempiva gli occhi di chi vive nell'estremo lembo di Puglia, non esiste più. Le fiamme hanno aggredito una vasta area di macchia mediterranea, non lontana dalle abitazioni. E nella mattinata di ieri, un altro incendio ha interessato la litoranea che collega Tricase Porto a Marina di Andrano, in località L'isola. Due i Canadair sul posto. Le operazioni di spegnimento sono state ostacolate dal forte vento di tramontana.