Fiamme vicino a un'azienda di Casarano: in fumo 80 quintali di legna, auto e furgone

Un incendio è scoppiato dopo le 2.30 della scorsa notte in un’azienda agricola a Casarano. Per cause ancora da accertare, le fiamme che si sono sviluppate dalla legna accatastata a quintali vicino all’azienda ZooMania, all’ingresso di Casarano, lungo la strada provinciale 334, hanno raggiunto un furgone ed un’autovettura dell’azienda che hanno riportato seri danni, non ancora quantificati, alla carrozzeria.



Non è ancora chiaro se si tratti di un incendio di natura accidentale, dovuto ad un corto circuito scoppiato a bordo di uno dei due mezzi e che ha provocato le fiamme che hanno intaccato anche l’altro mezzo, o se si tratti di un incendio di natura dolosa. Lo appureranno le eventuali indagini delle forze dell’ordine sulla base della relazione stilata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto - insieme ai carabinieri della compagnia di Casarano - per spegnere le fiamme dopo una chiamata giunta alla centrale operativa.



Ultimo aggiornamento: 13:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA