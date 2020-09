Brucia il litorale di Porto Cesareo: a fuoco oltre un chilometro di costa in zona protetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vasto incendio sta distruggendo oltre un chilometro di litorale al nord di Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo . In fiamme, in località Punta Grossa, una distesa di macchia mediterranea ricadente nel parco terrestre Riserva regionale orientata “Palude del conte e Duna costiera”. I venti, che oggi spirano forte, non aiutano a contenere il rogo. Sul posto stanno convergendo alcune squadre di vigili del fuoco.Aggiornamenti nelle prossime ore.