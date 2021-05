Gallipoli, paura in centro: le fiamme avvolgono un palazzo

Fiamme alte e fumo nero intorno alle 12.50 di questa mattina nel quartiere del Lido San Giovanni, a Gallipoli, dove un incendio improvviso è scoppiato nei locali al pian terreno di un condominio di Via Giovan Battista Vico, al cui interno erano custodite diverse biciclette destinate al servizio a noleggio.

Il rogo, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti di rito, e per il quale non si esclude il dolo, si è sprigionato da un cortile esterno per poi propagarsi all’interno della rimessa del negozio “Tiger Bike”.

La paura tra i residenti

Dopo l’allarme lanciato dai residenti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona e anche alcune bombole custodite nel vano garage. Sul posto è giunta anche una Volante del commissariato locale e gli agenti hanno avviato le indagini per capire la natura e la matrice dell’incendio.