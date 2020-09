Incendio sul Colle della Minerva, si cerca di salvare le due pinete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio sul Colle della Minerva ad Otranto . Verso le 18 un incendio è divampato nei pressi del Santuario di Santa Maria dei Martiri in direzione Sud. Inizialmente, le fiamme sono divampate sul ciglio della strada per poi estendersi sui due lati.Sono intervenuti gli uomini dell’Arif con il loro mezzo antincendio ed i Vigili del Fuoco. L’incendio è tuttora in corso e si sta tentando di salvare le due pinete che si estendono da entrambi i lati della strada.