Incendio nella notte: a fuoco un furgone. E ora si indaga

Incendio nella notte a Magliano, frazione, di Carmiano, nel Salento. A fuoco un furgone. Si indaga per comprendere le cause dell'incendio.

Lo spegnimento

Alle ore 04.40 la squadra dei vigili del fuoco di Veglie è intervenuta a Magliano, frazione di Carmiano, per un incendio di furgone di proprietà di un uomo del posto di 56 anni. I vigili del fuoco hanno provveduto all’estinzione dell’incendio ed avviare le prime indagini, tutt’ora in corso, per stabilire la causa che ha generato il rogo. L'incendio si sarebbe originato nella parte anteriore del furgone, anche se gli inquirenti al momento non escludono nulla, neppure la matrice dolosa.