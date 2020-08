Paura sul litorale, in fiamme il lido balneare affollato di turisti: bagnini e security provano a domare l'incendio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lido pieno di persone, quasi tutte ospiti del villaggio, e le fiamme a divorare la struttura in legno, lambendo pericolosamente l'area dove erano radunati turisti e bagnanti. E' accaduto ieri a Torre San Giovanni , marina di Ugento, allo stabilimento Victor Village.Ad accorgersi del rogo i membri dello staff e due vigili urbani, operativi - in quel momento - nell'ambito del progetto "Ugento spiaggia sicura". Sono stati loro a chiamare i vigili del fuoco e mettere in sicurezza la zona. In attesa dell'arrivo dei caschi rossi - sempre tempestivi - il personale di security e i bagnini hanno tentato di domare le fiamme, per impedire raggiungessero la pineta vicina. Ingenti i danni provocati dall'incendio - le cui cause sono da accertare -, danni ancora in via di quantificazione.