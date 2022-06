Fumo nero visibile fin da chilometri e odore di plastica bruciata che ha invaso la città di Lecce: un incendio ha interessato un'azienda di sanitari e arredo bagno che si trova nella zona industriale. Le fiamme si sono sviluppate all'interno del deposito della ditta, che si trova in via Pertini, all'interno dell'area Pip di Surbo. Due squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme.