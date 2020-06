Fuoco sulla Lecce-San Cataldo: città invasa dall'odore di bruciato

Ultimo aggiornamento: 14:55

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella tarda mattinata lungo la provinciale che collega Lecce alla marina di San Cataldo. Le fiamme hanno interessato il boschetto alla sinistra della carreggiata per chi arriva da Lecce, nei pressi del cantiere per il rifacimento del manto sttadale, e un ampio tratto di terreno dove a bruciare in fretta sono state soprattutto sterpaglie.Diverse squadre di vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme, alimentate dal vento di scirocco che soffia verso la città. In poco tempo infatti il forte odore di bruciato ha raggiunto l'intero abitato urbano. Alla fine le fiamme sono state domate.