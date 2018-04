Incendio in piazza Mazzini: palazzina evacuata nel cuore della notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura ieri notte a Lecce a causa di un incendio scoppiato in una palazzina in piazza Mazzini. Si tratta dello stabile di fronte alla galleria Mazzini che è stato immediatamente evacuato nel cuore della notte con la gente rimasta in strada per alcune ore.Tutto è iniziato ieri dopo le 23.30 in via Oberdan quando le fiamme si sono sprigionate da un appartamento dove, secondo una prima ricostruzione, una donna aveva dimenticato accesa una termocoperta e si era allontanata. è scattato l'allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco. i residenti si sono preicipitati in strada ed è intervenuta anche un'ambulanza per soccorrere gli abitanti visto che i fumi nel frattempo si erano diffusi in tutta la palazzina e sono state usate tutte le precauzioni per garantire la sicurezza.