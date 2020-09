Il fuoco distrugge 30 ettari di macchia mediterranea: evacuate 20 famiglie. Fiamme domate dopo ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono concluse poco prima di mezzanotte le operazioni di spegnimento e bonifica di un vasto incendio, partito ieri alle 17, in zona Baia Verde a Gallipoli , nel Salento. Sul posto hanno operato squadre dei Vigili del Fuoco di Gallipoli e Ugento, della Protezione Civile e Arif tutte coordinate dal Dos dei Vigili del Fuoco.È stato necessario disporre la chiusura del tratto stradale Li Foggi, a ridosso della Baia di Gallipoli, per consentire l’intervento aereo di due Fire Boss. Questi, giunti in zona operazioni, hanno effettuato alcuni lanci dando man forte alle numerose squadre da terra che stavano lottando da ore contro le fiamme.Particolarmente complesse le operazioni di spegnimento a causa della presenza di alcune unità abitative e due complessi turistici. Il vento e la vastità del fronte fuoco, che ha interessato alberi, canneto, macchia mediterranea e vegetazione ha indotto i Vigili del Fuoco a evacuare a scopo precauzionale circa 20 famiglie e ordinare la rimozione di numerose autovetture parcheggiate in alcuni parcheggi a ridosso del fronte fuoco.L’incendio ha interessati una zona di circa 30 ettari.