Ugento, a fuoco il furgone di una ditta edile

Questa notte, alle 2.30, una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta nel comune di Ugento - via Palermo - per un incendio che stava interessando un autocarro Fiat Iveco.

Il furgone parcheggiato in un deposito

Il mezzo era parcheggiato all’interno di un deposito di una ditta di costruzioni. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme ed avviare le prime indagini per stabilire la natura del rogo. Al momento le cause sono in fase di accertamento.