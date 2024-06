Incendi nella notte: due veicoli distrutti dalle fiamme

Due veicoli in fiamme nella notte in Salento. Il primo incendio è divampato attorno alle 2, in un deposito comunale su via Gallipoli a Scorrano, ed ha interessato un furgoncino di quelli utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie. Indagini sulla natura del rogo affidate ai carabinieri.

Auto a fuoco a Supersano

Intervento dei caschi rossi e delle forze dell'ordine che si è ripetuto circa due ore dopo a Supersano, in via Battisti, per un secondo rogo che ha interessato un'auto, un'Alfa Romeo 159, intestata ad un giovane del posto. Le lingue di fuoco hanno danneggiato pesantemente il mezzo nella parte anteriore. Sulle cause dell' incendio sono in corso gli accertamenti dei militari dell'Arma.