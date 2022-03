Un incendio doloso si è verificato ieri a Nardò in via Marinai d'Italia: in fiamme una Fiat Idea di C.V. 37 anni. L'episodio attorno alle 22.45 e, dai primi accertamenti, sarebbe stato trovato un liquido infiammabile in prossimità dell'automobile.

L'intervento dei Vigili del Fuoco di Gallipoli e dei poliziotti del commissariato Nardò ha poi spento le fiamme ma sull'incendio sono ancora in corso degli approfondimenti.