Scoppia un incendio nel parcheggio dell'ospedale: distrutto l'archivio con le cartelle cliniche. Indagano i carabinieri

Un incendio è scoppiato questa notte nel piazzale antistante l'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le fiamme, hanno avvolto completamente una Volkswagen Touareg in uso a A.T. 32 anni, dipendente della Asl. Svolge le mansioni di autista. E dalla vettura si sono propagate nel reparto archivio dell'ospedale, distruggendolo parzialmente. All'interno erano custodite cartelle cliniche degli anni 2018 e 2019.

Ai vigili del fuoco sono state necessarie quattro ore di lavoro per domare le fiamme e un ulteriore sopralluogo questa mattina per evitare si creassero nuovi focolai. Si cerca ora di comprendere le cause del rogo: le indagini sono affidate ai carabinieri.