Incendio nella notte, distrutta una rivendita di frutta e verdura a Ruffano

Alle ore 03.30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Maglie è intervenuta a Ruffano tra viale Asia e contrada Sannicola per un incendio che stava interessando una rivendita di prodotti ortofrutticoli di proprietà di S.V., del 1994, residente a Ruffano.

Le operazioni di spegnimento



Durante le operazioni di spegnimento due vigili del fuoco sono stati investiti da un’improvvisa fiammata restando leggermente feriti. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.