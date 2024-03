Incendio distrugge il locale sulla spiaggia: notte di fuoco nel Salento

Un grosso incendio distrugge le strutture del "KilometroZero Gasoline”, locale sul mare situato sulla litoranea Santa Maria al Bagno-Lido Conchiglie, precisamente in località La Reggia (territorio di Galatone).

Il rogo è scoppiato intorno alla mezzanotte e ha completamente divorato le strutture in legno del locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno dovuto lavorare con molta difficoltà per domare le fiamme e mettere in sicurezza i luoghi.

Sono in corso le indagini per stabilire se si sia trattato di un rogo di natura accidentale o dolosa.