Paura nella notte, un'auto va a fuoco e distrugge una vettura vicina: valeva 40mila euro

Paura nella notte appena trascorsa a Lequile , nel Salento. In via San Cesario sono andate a fuoco le auto di una commessa e di una barista. Poco prma delle quattro l'incendio è partito dalla Toyota Yaris della commessa, parcheggiata dietro alla Mini Cooper della barista. Auto, quest'ultima, ritenuta una top car e del costo, da listino, che arriva anche a 40mila euro.A domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Pietro in Lama poiché, insieme, hanno cercato di capire se si sia trattato di un attentato.Tuttavia al momento la causa non è stata individuata, potrebbe essersi trattato di un problema all'impianto elettrico della Yaris. Ad ogni modo i carabinieri contano di verificare la presenza di impianti di videosorveglianza della zona per estrarre i filmati registrati in prossimità dell'ora in cui è scoppiato l'incendio. Occorre capire se quei filmati contengano la sequenza dell'incendio, per chiarire definitivamente la dinamica.