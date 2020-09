Cavallino, incendio alla discarica: squadre dei vigili al lavoro per domare le fiamme

Un incendio è tuttora in corso presso la discarica di Cavallino, alle porte di Lecce. Il rogo è divampato questa notte alle 4 circa in un'area dell'impianto, in località Le Mate.



Le fiamme si sono sviluppate in una zona coperta utilizzata per stoccare rifiuti. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l'area ed evitare rischi ambientali.



Ancora incerte le cause del rogo.



