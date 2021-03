Casa invasa dal fumo e condizionatore a fuoco: padre e figlia fuggono sul terrazzo. I soccorsi

Un guasto all'unità esterna del condizionatore d'aria. Le fiamme propagatesi nella notte, fino alla tenda da sole e il fumo denso che in pochi minuti ha riempito la casa. Paura questa notte - intorno alle 2 - a Casarano, dove padre e figlia sono stati costretti a trovare riparo sul terrazzo in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

I SOCCORSI

In pochi minuti, subito dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati i carabineri della compagnia di Casarano e i vigili del fuoco di Gallipoli e del distaccamento di Ugento, insieme a un'ambulanza del 118. I caschi rossi hanno messo in sicurezza l'abitazione di via Napoli, mentre i medici del pronto intervento si sono accertati delle condizioni di salute di padre e figlia: fortunatamente, entrambi stanno bene.