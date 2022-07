Incendio divampa dai campi e distrugge quattro auto. Le fiamme raggiungono anche le case

Quattro auto divorate dalle fiamme e un pomeriggio di terrore per i residenti delle contrade Spagnulo e Palla, zona periferica del territorio di Casarano a causa di un vasto incendio propagatosi intorno alle 12. A rischio anche alcune abitazioni lambite dal rogo. Sul posto per spegnere l'incendio uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Puglia, pomeriggio di roghi: due incendi nel Tarantino, uno a... L'EMERGENZA Due incendi nel basso Salento: la Puglia torna a bruciare LO STUDIO In due settimane mille incendi in Puglia: quasi 500 nel Salento.... L'EMERGENZA Allarme incendi, il Salento brucia ancora: 46 Comuni a medio-alto...

I fatti

Un vasto incendio ha interessato intorno alle ore 12 le contrade Spagnulo e Palla nel territorio di Casarano. A causa del vento le fiamme, propagatesi dalle campagne vicine, in breve tempo hanno raggiunto anche le zone nelle quali sono presenti alcune abitazioni. Nel rogo sono andate distrutte quattro auto parcheggiate nei pressi. Le aquadre dei caschi rossi e i volontari della Protezione civile di Casarano, ai quali si sono aggiunti successivamente i colleghi della Protezione civile di Matino, hanno faticatato non poco per spegnere le fiamme. Come si diceva però l'incendio ha lambito numerose abitazioni e interessato alcuni veicoli parcheggiati.