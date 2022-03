La camera da letto va a fuoco: ustionato il proprietario. Si indaga sulle cause del rogo

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Campi Salentina, nel nord Salento: intorno alle 14 una squadra dei vigili del fuoco di Veglie è intervenuta in via Decio Romano per un incendio che stava interessando un’abitazione. Ustioni leggere per il padrone di casa, trasportato in ospedale.

Le fiamme dalla camera da letto

Giunti sul posto i vigili del fuoco si sono introdotti in casa individuando la fonte dell’incendio nella stanza da letto. Immediate le operazioni per domare le fiamme. Gli stessi vigili del fuoco hanno poi provveduto a soccorrere il proprietario, il quale nel tentativo di spegnere le fiamme rimaneva leggermente ustionato. Lo stesso, B.M. del 1945, è stato trasportato dal personale del 118 presso l’ospedale "Vito Fazz"i di Lecce. Ancora sconosciute le cause del rogo sulle quali sono già state avviate le indagini.