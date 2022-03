Scoppia l'incendio in casa: muore una donna di 47 anni, 4 feriti

Tragedia nel primo pomeriggio a Salice Salentino in provincia di Lecce: nell'incendio scoppiato nella casa al secondo piano di via Salvo D'Acquisto è morta una donna di 47 anni. Costretta a letto da una patologia invalidante non è riuscita a fuggire quando le fiamme ed il fumo hanno invaso questa abitazione. Quattro i feriti.

Sono intervenuti e sono ancora lì sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Salice e della compagnia di Campi Salentina e le ambulanze del 118. Sono in corso di accertamento le cause dell'incendio.

Il rogo sarebbe stato causato da un corto circuito partito nella stanza della vittima. I genitori, che erano in casa al momento dell'incendio, sono stati salvati dai pompieri che ancora stanno operando sul posto dove sono intervenuti anche i carabinieri.

"La morte di una nostra concittadina - ha detto il sindaco di Salice, Tonino Rosato - in circostanze così tragiche sconvolge l'intera comunità. Da uomo, da sindaco, e sono certo di fare mio il pensiero di tutti i salicesi, non posso che esprimere cordoglio e vicinanza ad una famiglia fiore all'occhiello della nostra comunità per essersi sempre prodigata nel garantire cure, assistenza, e la miglior vita possibile alla congiunta che oggi hanno tragicamente perso. Proclameremo il lutto cittadino per la giornata dei funerali"