In fiamme la casa di tre fratelli: a ottobre un altro episodio sospetto. L'ombra del bullismo

Ultimo aggiornamento: 11:09

Misterioso rogo, ieri sera intorno le 22.30, in una vecchia abitazione in via Crispi a Copertino, nel Salento , a pochi passi dal castello, in pieno centro storico. La casa, situata nel centro storico, di proprietà di tre fratelli, è andata completamente distrutta dalle fiamme.Per fortuna al momento del rogo, i fratelli non erano presenti nell'abitazione, poiché ospiti da qualche tempo di una struttura di accoglienza. Il fuoco ha distrutto tutto ciò che era custodito all’interno di quell'abitazione. Sono intervenuti a domare le fiamme i vigili del fuoco, poi i carabinieri della locale stazione e quelli della compagnia di Gallipoli, incaricati ora di stabilire l'origine del rogo ed individuare eventuali responsabilità.I tre fratelli erano già stati presi di mira la notte del 31 ottobre scorso, quando un gruppo di ragazzini fece esplodere una batteria di fuochi pirotecnici proprio davanti all'abitazione andata in fumo ieri sera.