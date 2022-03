Incendio nella Casa di riposo: cinque anziani intossicati

Grande paura in serata a Montesardo, frazione di Alessano, a causa di un incendio che si è sviluppato in un edificio nella centrale piazza Castello. Ad essere interessata dalle fiamme è stata una Residenza sanitaria per anziani, la “Gaudium”, attiva sul territorio da più di vent’anni e capace di accogliere circa una trentina di ospiti.

A dare l'allarme i dipendenti della struttura

Le fiamme si sono sviluppate all’interno della Rsa, e ben presto il fumo ha invaso gli ambienti. Sono stati i dipendenti a dare l’allarme e chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze, mentre si davano anche da fare per mettere in salvo i pazienti. È stata una corsa contro il tempo. Sul posto sono giunte due squadre di vigili del fuoco, una da Tricase e l’altra da Maglie, più un’altra squadra in supporto. Sono arrivate anche diverse ambulanze perché alcuni degli ospiti, avendo inalato il fumo nero e denso che si era sviluppato dall’incendio, hanno accusato dei malori.

Cinque intossicati

Così, mentre i pompieri sono riusciti nell’arco di poche decine di minuti ad avere ragione delle fiamme, le ambulanze sono partite a sirene spiegate verso gli ospedali. Due persone, le più gravi, sono state trasportate in codice rosso a Tricase; gli altri tre in codice giallo negli ospedali di Casarano e Gallipoli.