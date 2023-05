Paura in un condomio, divampa l'incendio: carabiniere salva una bimba di 4 anni dalle fiamme

Carabiniere salentino salva una bambina di 4 anni dalle fiamme. È accaduto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il militare è l’appuntato scelto Alessio Trani, 40 anni, originario di Alezio. L’incendio è scoppiato ieri mattina in un condominio della cittadina lombarda, in via Musaccio. Nove persone sono finite in ospedale dopo aver inalato i fumi tossici. Fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito, ma per il militare salentino è stato comunque necessario un controllo in ospedale: è stato dimesso con tre giorni di prognosi. Insieme a lui c’era il collega Giuseppe Nicotra, vicebrigadiere di 31 anni.

La testimonianza: «Mamma e bimba bloccate sul balcone»

«Appena siamo arrivati sul posto - ha spiegato l’appuntato salentino subito dopo l’accaduto - abbiamo visto molto fumo uscire dagli appartamenti del primo e del secondo piano, così assieme al collega abbiamo deciso di entrare all’interno dell’abitazione».

Dentro c’erano una mamma con la sua bambina bloccate sul balcone. Dopo averle tranquillizzate, i militari le hanno portate fuori attraversando l’appartamento già invaso dal fumo, per poi affidarle al 118. La notizia del salvataggio è giunta anche ad Alezio. Orgogliosa l’amministrazione del sindaco Andrea Barone, che su Facebook ha commentato l’accaduto: “Un nostro concittadino, Alessio Trani, si è contraddistinto insieme ad un suo collega carabiniere a Busto Arsizio (Lombardia) per aver salvato dalle fiamme una coppia di bambini di 4 e 11 anni intrappolati in casa a causa di un incendio. Complimenti!”.