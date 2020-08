Salento, ancora un incendio nelle campagne devastate dalla xylella: in cenere due ettari di oliveto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un incendio nel Salento , nelle campagne devastate dalla xylella fastiosa, il batterio che - complice l'insetto sputacchina - ha distrutto il paesaggio e il patrimonio olivicolo della bassa Puglia. Stavolta, a finire in fumo, sono due ettari di oliveto fra Ugento e Felline, la zona più colpita dai roghi nelle ultime settimane.Un altro rogo è stato registrato, sempre nelle notte, lungo la strada che da Squinzano conduce a Cellino San Marco, nel Brindisino. L'allarme lanciato da Coldiretti, che ha denunciato come gli incendi - nelle campagne desertificate dalla xylella - siano cresciuti del 24% è rimasto, per il momento, senza risposta.