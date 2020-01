LECCE - Fiamme alle porte del bar il Caffettino, che si trova nei pressi del tribunale civile di Lecce. I vigili del fuoco sono stati allertati dai presenti, preoccupati dal fumo che fuoriusciva dalle grate esterno e invadeva il locale. A causarle, probabilemente, del fogliame accumulato entrato in contatto con un mozzicone di sigaretta.

La situazione, in ogni caso, è rientrata in pochi minuti grazie all'intervento della quadra di soccorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA