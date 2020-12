Fiamme a un vecchio bus nella zona industriale di Maglie

Un rogo doloso ha distrutto, nella serata di ieri, un vecchio pullman in attesa di rottamazione. Il mezzo era parcheggiato nello spiazzo di un’officina nella zona industriale fra Maglie e Melpignano, quando sono state avvistate le fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Maglie che hanno stabilito la natura dolosa dell’episodio. Dai riscontri effettuati, infatti, i militari hanno appurato che il bus era senza batteria all’interno, quindi non sarebbero potute scoccare scintille accidentali. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del gesto criminale. Per spegnere l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie.

