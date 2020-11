A fuoco due mezzi di una ditta di noleggio: è il secondo episodio in pochi mesi

Notte di fuoco quella appena trascorsa, a Presicce-Acquarica e a San Donato: sono andati complessivamente distrutti tre mezzi.

A Presicce, le fiamme si sono sviluppate attorno a mezzanotte in via Tommaso Fiore. Sono andati distrutti due minibus adibito al trasporto di persone di proprietà di una ditta di noleggio, il cui titolare è un uomo del posto di 55 anni. I mezzi - un Citroen Jumpy e una Opel Vivaro - erano parcheggiati lungo la strada. Non si tratta di mezzi nuovissimi, ma il danno è ingente e ammonta a circa 8mila euro. Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica. Non sono stati rinvenuti segni di dolo, ma è difficile pensare che possa essersi trattato di un corto circuito o di un'auto combustione. Questo perché è già la seconda volta che la ditta è bersaglio dei piromani: lo scorso aprile erano stati bruciati altri due mezzi destinati al noleggio e parcheggiati sempre sulla stessa via periferica del paese.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere della zona, tra cui quelle di una scuola. Il titolare, ascoltato dai militari, ha riferito di non avere idea di chi abbia potuto mandare a fuoco i suoi mezzi e di non aver mai ricevuto né minacce né problemi con nessuno.

A San Donato, invece, intorno alle 6.30 un incendio ha distrutto na Fiat punto cointestata a due donne, madre e figlia del posto, incensurate. Accertamenti sono in corso sulla natura dell’incendio.

Ultimo aggiornamento: 12:57

