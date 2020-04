A fuoco l'auto di un meccanico, mistero sulle cause

Ultimo aggiornamento: 09:17

Fiamme nella notte ad Ugento . A bruciare intorno alle 3.30 in via Monsignor Puglie è stata una vecchia Volkswagen Polo di proprietà T.S., 35 anni, meccanico del posto.Il fuoco, divampato per cause in corso di accertamento, anche se non si esclude la matrice dolosa, ha danneggiato il vano motore. Sul posto sono intervenuti i vigili d fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Taurisano diretti dal vicequestore Salvatore Federico ed anche i crabinieri. Indagini in corso.