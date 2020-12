Paura nella notte: incendio distrugge tre auto in sosta e lambisce un negozio di intimo. Scatta l'indagine

Tre auto sono state distrutte da un incendio scoppiato a Tuglie, in via Trieste, a pochi passi dalla piazza principale. Non è chiaro al momento da quale vettura siano partite le fiamme che poi si sono propagate ai mezzi vicini e hanno anche annerito le pareti e le vetrine di un negozio di intimo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli che hanno domato le fiamme ed effettuato un sopralluogo per verificare l'origine del rogo e capire se sia stato di natura dolosa o no. Sul posto anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli e i colleghi della stazione di Sannicola. I proprietari delle vetture sono stati ascoltati dai militari per avviare le indagini che al momento non escludono alcuna ipotesi.

