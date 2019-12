Auto in fiamme, paura nella notte

Se sia doloso o di natura accidentale è tutto da chiarire. Fatto sta che a Racale in via Garibaldi nella notte appena trascorsa intorno all' una un incendio, partito dal vano motore, ha distrutto la parte anteriore di una vecchia Audi A4 di proprietà di un uomo di nazionalità bulgara di 62 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tricase e i carabinieri del Norm di Casarano. Non sono state rinvenute bottigliette o taniche di liquido infiammabile. Il mezzo era assicurato. I militari sono alla ricerca di eventuali immagini riprese da qualche circuito di videosorveglianza piazzato nella zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA