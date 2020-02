Incendiata l'auto di un operatore ecologico: indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto data alle fiamme questa notte, in via Mariana Albina ad Alezio, nel Salento . Il rogo è certamente doloso perché vicino al tappo del serbatoio della benzina è stato trovato uno straccio imbevuto di liquido infiammabile. Il rogo, fortunatamente, ha provocato danni circoscritti alla sola parte anteriore del mezzo.Il proprietario della vettura data alle fiamme è un operatore ecologico di Gallipoli che vive ad Alezio, riuscito da solo a spegnere le fiamme. In seguito ha chiamato i vigili del fuoco e icarabinieri, che hanno già acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.