Roghi di auto: 5 distrutte tra Lecce e Ugento

Tre incendi e cinque auto danneggiate dalle fiamme questa notte a Lecce e a Torre Mozza di Ugento. Nel Sud Salento le fiamme sono divampate verso le 2 in in Vittorio Alfieri. Stesso orario a Lecce in via Adriatica e poco prima in via Bari. Quest'ultimo incendio ha completamente distrutto una Bmw di un uomo di 54 anni rientrato da pochi giorni all'estero ed in uso alla nipote. Danni anche ad una Chevrolet Matiz parcheggiata accanto. In via Adriatica le fiamme sono divampate nel vano motore di una Fiat 500 e nel vano posteriore di una Nissan Micra parcheggiate in un cortile e di proprieta di un anziano e di una donna di 39 anni. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i poliziotti delle Volanti e della Scientifica, le cause dei due roghi sono in corso di accertamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA