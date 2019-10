Notte di fuoco in città: in fumo l'auto di un noto imprenditore

Ultimo aggiornamento: 11:23

È mistero sulle cause degli incendi che hanno coinvolto due autovetture a Lecce e San Cesario, nella provincia salentina. Il primo incendio, sul quale stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Lecce per capire se sia di origine dolosa, è divampato poco dopo le 21 di ieri sera a bordo di una Mercedes GLC parcheggiata in via Parini, a Lecce. L'auto è intestata alla moglie di Simone Acquaviva, noto imprenditore della città.Le fiamme che si sono sprigionate nella parte anteriore dell’autovettura hanno interessato anche un’altra autovettura, una Citroen Picasso parcheggiata vicina. I carabinieri stanno controllando le immagini delle telecamere presenti in zona.Il secondo incendio invece si è sviluppato intorno alle 5 di questa mattina nel parcheggio dell’ospedale di San Cesario. Le fiamme hanno avvolto una Renaut Laguna ferma nel parcheggio da circa due anni, senza batteria e piena di rifiuti, di proprietà di un pregiudicato leccese. Accertata la natura dolosa del rogo. I danni riportati dalle autovetture sono in via di quantificazione.