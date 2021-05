Auto in fiamme e persone in fuga: paura in centro, danni alla villetta di un medico

Minuti di terrore a Trepuzzi, nella centralissima via Kennedy: un'auto ha preso improvvisamente fuoco sotto gli occhi di decine di persone, davanti alla villetta del proprietario. Le fiamme, in pochi secondi, si sono sprigionate da un monovolume: il fuoco, altissimo, ha fatto subito scattare l'allarme con alcuni residenti che, nel frattempo, per evitare ulteriori danni, hanno bloccato la strada evitando il passaggio di altre auto. Sono state spostate anche altre auto della zona per evitare che le fiamme si propagassero facendo ulteriori danni. Nel frattempo, le fiamme hanno raggiunto la facciata della villetta di proprietà di un medico ortopedico che, in questi frangenti, non si trovava in casa.

Poi, dopo alcuni minuti, l'arrivo dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Lecce e l'intervento dei carabinieri della stazione di Trepuzzi. I pompieri, sul posto con due camion, hanno spento le fiamme nel giro di pochi minuti.