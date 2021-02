Novoli, a fuoco l'auto del comandante dei vigili

Prende fuoco l'auto del comandante della polizia municipale di Novoli Francesco Miglietta. L'episodio è accaduto questa notte intorno alle due e trenta. Le fiamme a quell'ora hanno improvvisamente avvolto l'utilitaria parcheggiata in via Matteotti, dove il comandante risiede. Sul posto, immediatamente allertati dallo stesso massimo responsabile della municipale sono intervenuti prima i vigili del fuoco e poi i carabinieri del Norm di Campi Salentina per le indagini di rito.

Da una prima ricostruzione dell'incendio che ha semidistrutto la Fiat non si esclude alcuna pista. Un fatto è certo: a dire degli investigatori, sul posto non è stato trovato alcune segno riconducibile ad eventuali atti intimidatorio fatto questo che farebbe propendere per un probabile corto circuito.

Ultimo aggiornamento: 10:25

