Incendio in un appartartamento, paura in centro

Incendio in un appartamento al terzo piano di un condominio di via Milizia, a Lecce, a pochi passi dalla centrale piazza Ariosto. Si è trattato di un rogo accidentale partito da una stanza adibita a palestra, gli occupanti erano a letto quando alle 8 si sono svegliati per l’odore acre e si sono accorti che la casa era invasa dal fumo. Intervenuti i Vigili del fuoco di Lecce che sono ancora suo posto insieme ad un funzionario per valutare i danni. Strada per il momento chiusa al transito dai vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: 09:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA