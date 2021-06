Incendio a San Foca, il fuoco minaccia le case

Sono momenti di apprensione e pericolo a San Foca, marina di Melendugno, dove nella tarda mattinata si è sviluppato un incendio che sta dilagando nell'interno della marina, in zona" Marangi" . La situazione è pericolosa perché le fiamme, altissime, si sono sviluppate nel centro urbano, di fronte alle case.

Le operazioni di spegnimento

Per primi sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale in attesa dei caschi rossi. Gli agenti si devono dividere anche su altri fronti: diversi focolai infatti sono stati segnalati su una strada interna e stanno minacciando Torre dell’Orso e la strada che porta verso l’area di Grotta Poesia.

L'emergenza

Prosegue l'emergenza incendi nel Salento, con centinaia di piccoli e medi roghi che devastano ogni giorno il territorio. Appena ieri, un altro grande rogo aveva interessato la periferia di Novoli.

L'appello dei vigili del fuoco

E i vigili del fuoco chiedono più uomini e mezzi, lamentando di essere stati lasciati soli ad affrontare un'emergenza senza precedenti. Secondo i sindacati Uilpa e Conapo, mancherebbe (sarà attivato a luglio) il supporto delle squadre di Protezione Civile e in queste condizioni viene meno la sicurezza di cittadini e operatori. Da qui la richiesta al prefetto: «Segnali ai vertici della regione Puglia la drammatica situazione in cui sono costretti ad operare i vigili del fuoco di Lecce per ottenere risorse economiche e disporre da subito, e fino a fine agosto, di un'ulteriore squadra boschiva».