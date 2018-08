Paura a Lecce: appartamento distrutto dalle fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serata di paura, ieri, in piazzale Cuneo, a Lecce. Un incendio ha distrutto un appartamento situato all'ultimo piano di una palazzina della zona 167. L'abitazione era vuota e a dare l'allarme soo stati altri inquilini del palazzo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno raggiunto l'appartamento in fiamme. L'incendio è stato domato dopo alcuni minuti. Secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero partite dalla camera da letto, in seguito a un corto circuito. Non ci sono feriti. Gli altri inquilini hanno abbandonato temporaneamente la casa, ma poi sono rientrati perché non sono stati rilevati danni alla struttura.