Paura a Gallipoli, le fiamme lambiscono gli hotel

Un vasto incendio sta interessando la costa di Gallipoli in zona Pizzo, all'interno del parco naturale. Preoccupazione per i clienti degli alberghi della zona, che sono stati fatti evacuare dalle camere per motivi di sicurezza e solo dopo riammessi nelle strutture. Sul posto, per domare le fiamme, sono giunti anche alcuni canadair dei vigili del fuoco.