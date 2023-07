Ancora incendi nel basso Salento. Il fumo arriva anche in spiagga, l'emergenza continua

Ancora una serie di incendi in Salento. Dopo la due giorni di fuoco, letteralmente, anche oggi non va meglio. Ad esempio, tra Santa Maria di Leuca e Surano, nel basso Salento, un vasto incendio, nei pressi di Surano ha bloccato la statale 275, chiusa per circa tre chilometri per la densa nube di fumo che si è alzata al cielo. Il traffico viene veicolato attraverso i Comuni.

Incendio anche a Castro

A Castro è andato a fuoco un giardino vicino al Piccolo Ranch. Un po' di paura per le abitazioni della zona. E alcuni roghi si sono verificati anche sulla provinciale che va da Alessano a Specchia.

A Santa Maria al Bagno una densa nube di fumo si è alzata dalla Montagna Spaccata: toccate dal fumo anche alcune spiagge della zona.